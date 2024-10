Sartorius vz-Aktie: Jüngste Einstufung durch JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Die Bestätigung der Jahresziele sollte am Markt mit Kursgewinnen der Aktie aufgenommen werden, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie bereits vor dem Börsenstart. Besonders gut habe das Segment Bioprozesstechnik (BPS) des Labordienstleisters abgeschnitten.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Sartorius vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:05 Uhr 13.2 Prozent im Plus bei 258.80 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 12.06 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 180’038 Sartorius vz-Aktien. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2024 22.2 Prozent. Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Sartorius vz am 17.10.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / 06:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2024 / 06:42 / BST



