Sartorius vz-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Sartorius vz-Aktie preis.

1 Analyst empfiehlt die Sartorius vz-Aktie mit Kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 260,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 10,80 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Sartorius vz in Höhe von 249,20 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 300,00 EUR 20,39 20.08.2026 RBC Capital Markets 220,00 EUR -11,72 12.08.2026

Redaktion finanzen.ch