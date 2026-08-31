Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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31.08.2026 18:00:38
Sartorius vz-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Wie Experten die Sartorius vz-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Sartorius vz-Aktie preis.
1 Analyst empfiehlt die Sartorius vz-Aktie mit Kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 260,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 10,80 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Sartorius vz in Höhe von 249,20 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|300,00 EUR
|20,39
|20.08.2026
|RBC Capital Markets
|220,00 EUR
|-11,72
|12.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Bernstein Research
|28.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
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|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
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|UBS AG
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|Deutsche Bank AG
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