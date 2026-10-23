Sartorius stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sartorius liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sartorius die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0.21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sartorius 0.150 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.07 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius einen Umsatz von 985.4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch