Sartorius nimmt erweitertes Werk in Puerto Rico in Betrieb

Nach Investitionen von mehr als 100 Millionen US-Dollar hat Sartorius, ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie, in Yauco, Puerto Rico, seine erweiterte Produktion eröffnet. Aus dem Werk wird vor allem der US-amerikanische Markt beliefert, in dem Sartorius bereits seit einigen Jahren überdurchschnittlich stark wächst. "Der Ausbau ist für uns operativ und strategisch eine wichtige Investition. Die erheblich grösseren Produktionskapazitäten geben uns den Spielraum, unsere amerikanischen Kunden mit einem noch breiteren Produktspektrum direkt aus der Region zu beliefern und unsere ambitionierten Wachstumspläne in Amerika umzusetzen", sagte der Sartorius-Vorstandsvorsitzende Joachim Kreuzburg am Dienstag bei der Eröffnungsfeier in Yauco vor rund 500 Mitarbeitern und Gästen.

Innerhalb von rund drei Jahren Bauzeit hat das Unternehmen das Werk in Puerto Rico deutlich ausgebaut. Die Produktionskapazitäten von Filtern und Einwegbeuteln für die biopharmazeutische Produktion wurden mit der Erweiterung mehr als verdoppelt, zudem wurden erstmalig ausserhalb des deutschen Hauptstandorts Göttingen umfangreiche Kapazitäten für die Herstellung von Filtermembranen geschaffen.

Das rund 190.000 Quadratmeter grosse Werksgelände im Südwesten von Puerto Rico ist auf weiteres langfristiges Wachstum ausgelegt: Sartorius kann dort bei Bedarf seine Fertigungskapazitäten noch einmal mindestens verdoppeln. "Puerto Rico zeichnet sich durch attraktive wirtschaftliche Rahmen- und Investitionsbedingungen aus. Noch wichtiger für uns ist aber, dass wir hier seit mehr als 35 Jahren ein Team von kompetenten und zuverlässigen Mitarbeitern haben, das für hervorragende Produktqualität und Liefertreue sorgt", betonte Kreuzburg.

Bereits seit 1982 stellt Sartorius in Yauco Filter und seit 2012 auch sterile Einwegbeutel her. Derzeit arbeiten mehr als 500 Menschen bei Sartorius in Puerto Rico.

Sartorius in Kürze

Der Sartorius-Konzern ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden. Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmässig durch Akquisitionen von komplementären Technologien. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,57 Milliarden Euro. Aktuell sind etwa 8.500 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig.

