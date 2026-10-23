Sartorius: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sartorius hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.21 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.150 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.07 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 985.4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch