Sartorius-Aktie verliert: Sartorius gibt Übernahme des englischen Biopharmazeutika-Spezialisten Albumedix bekannt

Über die in Frankreich gelistete Tochter Sartorius Stedim Biotech würden 100 Prozent der bislang von Privatinvestoren gehaltenen Anteile von Albumedix übernommen, teilte Sartorius vz am Montagabend mit. Der Kaufpreis liege bei 415 Millionen britische Pfund.

Albumedix mit Sitz in England sei ein führender Anbieter von Lösungen auf Basis rekombinanten Albumins, hiess es in der Mitteilung weiter. Dieses sei ein wichtiger Baustein bei der Herstellung innovativer Biopharmazeutika, besonders für Modalitäten wie Zelltherapien, Virustherapien und Impfstoffe. Albumedix habe mehr als 100 Mitarbeiter und werde 2022 voraussichtlich einen Umsatz von rund 33 Millionen Britischen Pfund bei einer deutlich zweistelligen Ebitda-Marge erzielen. Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und solle vor Ende des dritten Quartals 2022 abgeschlossen werden.

Sartorius-Aktien verlieren via XETRA zeitweise um 2,52 Prozent auf 387,00 Euro, nachdem sie mit einem Plus in den Tag gestartet waren.

