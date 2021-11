Sartorius-Aktie freundlich: Sartorius investiert bis 2025 Millionenbetrag in Frankreich

Dabei sollen die Produktions- und Lagerkapazitäten an den französischen Standorten in Aubagne, Cergy und Lourdes erweitert werden, teilte die Sartorius AG mit. Der Standort in Aubagne, der Hauptsitz von Sartorius in Frankreich, soll den Löwenanteil der Investitionen erhalten, um unter anderem neue Reinraum-Labors zu errichten. Ende Dezember 2020 beschäftigte der DAX -Konzern in Frankreich fast 1.100 fest angestellte Mitarbeiter an vier verschiedenen Standorten in Aubagne, Cergy, Dourdan und Lourdes. Die Sartorius Vorzugs-Aktien gewannen im nachbörslichen Handel in Frankfurt zeitweise 4,45 Prozent auf 582,20 Euro hinzu. Im offiziellen Handel am Montag stehen sie nun 0,28 Prozent im Plus bei 581,60 Euro.

Von Cecilia Butini

FRANKFURT (Dow Jones)