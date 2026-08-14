Sarthak Global: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sarthak Global hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.24 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1.39 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 89.79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8.5 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0.9 Millionen INR.

Redaktion finanzen.ch