Sarla Performance Fibers legte Quartalsergebnis vor

Sarla Performance Fibers äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.72 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sarla Performance Fibers ein EPS von 2.68 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10.62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.13 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.02 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch