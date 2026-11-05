Sarla Performance Fibers legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sarla Performance Fibers präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.45 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2.27 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.07 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.20 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch