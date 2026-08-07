Sarepta Therapeutics präsentierte Quartalsergebnisse

Sarepta Therapeutics hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.05 USD. Im Vorjahresquartal waren 1.89 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 34.34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 401.3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 611.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch