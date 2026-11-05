Saregama India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Saregama India stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.37 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Saregama India ein EPS von 2.28 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36.63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.14 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2.30 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 3.00 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 2.82 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch