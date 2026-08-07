Saregama India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Saregama India lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 2.69 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Saregama India 1.90 INR je Aktie eingenommen.

Saregama India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.64 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.07 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2.69 INR sowie einem Umsatz von 2.52 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch