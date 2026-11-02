Sarda Proteins stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sarda Proteins äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.15 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sarda Proteins ein EPS von 2.34 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sarda Proteins in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 81.18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.1 Millionen INR im Vergleich zu 43.0 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch