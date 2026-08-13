Sarda Plywood Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sarda Plywood Industries hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0.56 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sarda Plywood Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 1.57 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sarda Plywood Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 996.1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 935.4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch