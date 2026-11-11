Sarcos Technology and Robotics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sarcos Technology and Robotics hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sarcos Technology and Robotics 8.6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 895.35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch