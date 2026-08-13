Saray Matbaacilik Kagitcilik Kirtasiyecilik Ticaret ve Sanayi zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Saray Matbaacilik Kagitcilik Kirtasiyecilik Ticaret ve Sanayi gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.90 TRY gegenüber -0.050 TRY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 9.7 Millionen TRY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Saray Matbaacilik Kagitcilik Kirtasiyecilik Ticaret ve Sanayi 6.4 Millionen TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch