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31.08.2026 06:37:00
Sarawak Oil Palms Bhd hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Sarawak Oil Palms Bhd hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0.17 MYR. Im letzten Jahr hatte Sarawak Oil Palms Bhd einen Gewinn von 0.100 MYR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.46 Milliarden MYR, während im Vorjahreszeitraum 1.31 Milliarden MYR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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