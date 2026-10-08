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08.10.2026 06:37:00
Saratoga Investment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Saratoga Investment hat am 06.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Saratoga Investment im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 30.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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