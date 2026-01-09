Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.01.2026 06:37:00

Saratoga Investment: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Saratoga Investment hat am 07.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.74 USD gegenüber 0.640 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15.97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34.7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 41.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

