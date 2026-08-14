Saraswati Commercial (India) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Saraswati Commercial (India) hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Saraswati Commercial (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 579.97 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 258.79 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 755.8 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 314.7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch