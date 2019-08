Sarasota prend son envol en 2019 grâce à de nouvelles liaisons aériennes directes et de nouveaux hôtels

Avec des vols à destination et en provenance de 30 villes et de nouveaux choix d'hôtels, Sarasota est particulièrement attrayant pour les vacanciers et les groupes de voyageurs

SARASOTA, Floride, 28 août 2019 /CNW/ - Plus facile d'accès depuis l'inauguration de 20 nouvelles liaisons aériennes en 2019 à l'aéroport international de Sarasota-Bradenton (SRQ) et l'inauguration de cinq nouveaux hôtels depuis 2017, le comté de Sarasota est devenu une destination encore plus prisée des visiteurs et offre un choix d'options plus vaste pour les voyageurs.

Il existe désormais des vols directs entre 30 villes des États-Unis et du Canada et cette destination de la côte ouest de la Floride, laquelle propose une expérience véritablement unique avec ses plages exceptionnelles, ses commodités dignes des grandes métropoles et son charme propre aux petites villes.

Parmi les nouvelles liaisons aériennes figurent Asheville (Caroline du Nord), Cleveland (Ohio) et Trenton (New Jersey). Elles viennent s'ajouter aux nombreuses liaisons aériennes populaires déjà proposées à l'aéroport international de Sarasota-Bradenton, comme Atlanta, Denver et Nashville. Huit compagnies aériennes offrent désormais des vols vers cette destination en plein essor : Air Canada, Allegiant, American Airlines, Delta, Elite Airways, Frontier, JetBlue et United Airlines.

Dépourvu de la moindre source de stress et offrant une gamme complète de services, l'aéroport international de Sarasota-Bradenton dessert Sarasota et ses huit îles-barrières. Pratique, central et idéalement situé à cinq miles du centre-ville de Sarasota, près de l'autoroute interétats, il permet aux voyageurs d'accéder facilement à la Gulf Coast de Floride.

Les nouvelles liaisons aériennes directes inaugurées en 2019 sont :

Asheville, Caroline du Nord (Allegiant)

Baltimore, Maryland (Allegiant)

(Allegiant) Cincinnati, Ohio (Frontier)

(Frontier) Cleveland, Ohio (Allegiant)

(Allegiant) Columbus, Ohio (Allegiant)

(Allegiant) Des Moines, Iowa (Allegiant)

(Allegiant) Flint, Michigan (Allegiant)

(Allegiant) Fort Wayne, Indiana (Allegiant)

(Allegiant) Grand Rapids, Michigan (Allegiant)

(Allegiant) Harrisburg , Pennsylvanie (Allegiant)

, Pennsylvanie (Allegiant) Knoxville, Tennessee (Allegiant)

(Allegiant) Louisville, Kentucky (Allegiant)

(Allegiant) Rockford, Illinois (Allegiant)

(Allegiant) Nashville, Tennessee (Allegiant)

(Allegiant) Richmond , Virginie (Allegiant)

, Virginie (Allegiant) South Bend, Indiana (Allegiant)

(Allegiant) St. Louis, Missouri (Allegiant)

(Allegiant) Syracuse, New York (Allegiant)

(Allegiant) Traverse City, Michigan (Elite)

(Elite) Trenton, New Jersey (Frontier)

Cinq hôtels ont en outre récemment ouvert leurs portes, augmentant ainsi le nombre de chambres, d'espaces de réunion et d'options pour les voyageurs venus passer des vacances, se retrouver en groupe, prendre part à des réunions ou profiter d'un voyage promotionnel. Parmi les choix possibles figurent de grands et de petits hôtels, des chaînes nationales et des établissements indépendants, ainsi que des propriétés situées au centre-ville ou en bord de mer.

Avec 37 hôtels dotés d'une salle de réunion, 40 sites propres à la tenue d'événements spéciaux et 110 000 pieds carrés d'espaces de réunion, la destination est idéale pour les groupes d'au plus 400 personnes. Le Hyatt Regency propose le plus grand nombre de chambres, 294. Le Ritz-Carlton Sarasota offre quant à lui l'espace de réunion le plus vaste avec une superficie de 26 000 pieds carrés. Les comités restreints pourraient opter pour le plus petit des hôtels dotés d'une salle de réunion, mais aussi l'un des plus récents, le Sarasota Modern Hotel, avec ses 89 chambres et son espace de réunion de 1 200 pieds carrés.

Avec son nombre grandissant de liaisons aériennes et d'hôtels, Sarasota n'a de cesse de gagner en popularité auprès des vacanciers et des groupes de voyageurs.

