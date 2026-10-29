SAR Auto Products stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SAR Auto Products hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.08 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAR Auto Products ein EPS von 0.290 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 141.96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 58.4 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 24.1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch