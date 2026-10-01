SapuraKencana Petroleum Bhd gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SapuraKencana Petroleum Bhd lud am 29.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 MYR gegenüber -0.250 MYR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SapuraKencana Petroleum Bhd in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 23.06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 818.5 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 1.06 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch