Saptarishi Agro Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Saptarishi Agro Industries lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.82 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.530 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16.00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 224.3 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 260.2 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch