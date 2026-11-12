Sapporo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sapporo hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 16.21 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 23.36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4.74 Prozent auf 131.36 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 137.89 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch