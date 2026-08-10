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10.08.2026 06:37:00
Sapporo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sapporo hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 760.02 JPY gegenüber 15.42 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Sapporo im vergangenen Quartal 126.96 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sapporo 126.02 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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