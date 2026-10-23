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23.10.2026 06:37:00
Sapphire Foods India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Sapphire Foods India stellte am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 INR gegenüber -0.400 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz lag bei 8.88 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 19.61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.42 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Verlust je Aktie von 0.234 INR sowie einem Umsatz von 8.63 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.ch
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