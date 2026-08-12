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12.08.2026 06:37:00
Sappe: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Sappe lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.62 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.810 THB erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Sappe im vergangenen Quartal 1.50 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3.12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sappe 1.55 Milliarden THB umsetzen können.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0.633 THB je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1.54 Milliarden THB geschätzt.
Redaktion finanzen.ch
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