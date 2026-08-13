Sappe legte Quartalsergebnis vor

Sappe präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.62 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.810 THB je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3.12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.55 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.50 Milliarden THB.

Redaktion finanzen.ch