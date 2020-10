SAP will Cloudanteil binnen 5 Jahren verdoppeln - Margenziel hochgenommen

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit der noch einmal intensivierten Fokussierung auf Cloudlösungen will SAP den Cloudanteil bis 2025 in etwa verdoppeln. Es ist eine klare strategische Entscheidung, so CEO Christian Klein. Die Kunden wollen die Cloud, "wir folgen den Kunden", denn Covid-19 sorge für eine Beschleunigung der Digitalisierung und die Verlagerung von Softwarelösungen in die Cloud.

Nach der neuen Mittelfristprognose für 2025 sollen mehr als 22 Milliarden Euro im Cloudgeschäft erlöst werden bei einem Gesamtumsatz von mehr als 36 Milliarden. Nimmt man die beiden Untergrenzen, ergibt sich eine Cloud-Quote von 61 Prozent nach 25 Prozent 2019 und rund 30 Prozent im laufenden Jahr, ausgehend von den Mittelwerten der am Sonntagabend gesenkten 2020er Prognose.

Kern der neuen Ausrichtung ist, dass das Lizenzgeschäft de facto zum Auslaufmodell erklärt wird. Der Verkauf von Lizenzen bringt zwar eine höhere Marge, aber mit der Cloud lasse sich "langfristig Wert" für die Kunden und das Unternehmen schaffen, betonte Klein am Montag.

Mit Investitionen in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrags in den beiden kommenden Jahren soll die Cloud-Infrastruktur aufgerüstet und die Harmonisierung vorangetrieben werden. Die Überführung der ERP-Lösungen, die den Kern der SAP-Software zur Unternehmenssteuerung bilden, in die Cloud soll bis Ende 2022 zum Grossteil abgeschlossen sein, wie Finanzvorstand Luka Mucic sagte.

Dies sei auch wichtig, um die hohe Widerstandsfähigkeit des Unternehmens gegen Schwankungen zu verstärken, betonte der CFO. Massstab dafür sind die planbaren Umsätze, die aufgrund laufender Verträge sicher sind. Im dritten Quartal stieg dieser Wert um 5 Punkte auf 74 Prozent, seit Jahresbeginn um 4 auf 74 Prozent (jeweils auf Non-IFRS-Basis). Damit liegt SAP vor den für das Gesamtjahr angepeilten 72 Prozent.

Bis 2025 soll dann ein Quantensprung auf 85 Prozent erreicht werden. Mit dieser neuen Prognose ersetzt SAP die bisher für 2023 in Aussicht gestellten 80 Prozent. Den Anteil besser planbarer Umsätze nennt SAP als die Summe aus den Erlösen aus Cloud und Softwaresupport im Verhältnis zum Gesamtumsatz.

