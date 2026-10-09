SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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09.10.2026 06:57:00
SAP: Wie die Gründer ein Milliardenimperium aufgebaut haben
SAP. Wie die Gründer den Konzern gross gemacht haben und die Region rund um den Hauptsitz in Walldorf bis heute prägen, erfahren Sie in diesem Podcast.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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