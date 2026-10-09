Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’776 1.0%  SPI 19’540 1.0%  Dow 51’232 0.1%  DAX 25’107 1.2%  Euro 0.9325 0.0%  EStoxx50 6’187 1.0%  Gold 4’187 1.3%  Bitcoin 68’627 1.1%  Dollar 0.8313 0.0%  Öl 103.1 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
GEA-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie
Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Daimler Truck-Aktie mit Outperform
Sector Perform von RBC Capital Markets für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Deutsche Börse-Aktie mit Buy
BP reduziert Produktion auf zwei Plattformen im Golf von Mexiko - Aktie tiefer
Suche...
ETF Sparplan

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2026 06:57:00

SAP: Wie die Gründer ein Milliardenimperium aufgebaut haben

SAP
177.25 CHF 2.87%
Kaufen Verkaufen
Es ist eine der wenigen grossen deutschen Techgeschichten: Fünf IBMler gründeten 1972 SAP. Wie die Gründer den Konzern gross gemacht haben und die Region rund um den Hauptsitz in Walldorf bis heute prägen, erfahren Sie in diesem Podcast.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten