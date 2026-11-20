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20.11.2026 16:48:00
SAP verschiebt KI-Produkte, Nvidias Probleme nach Huangs Abgang
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
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|Gewinne in Frankfurt: TecDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
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12:26
|Freundlicher Handel: DAX steigt (finanzen.ch)
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12:00
|EQS-DD: SAP SE: Gina Vargiu-Breuer, Kauf (EQS Group)
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12:00
|EQS-DD: SAP SE: Gina Vargiu-Breuer, buy (EQS Group)
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09:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagvormittag im Minusbereich (finanzen.ch)
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09:28
|Montagshandel in Europa: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
Analysen zu SAP SE
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
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|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
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|Barclays Capital
|22.10.26
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|Deutsche Bank AG
|22.10.26
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|24.07.26
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|24.04.26
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|29.01.26
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|23.10.25
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|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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|13.08.26
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SAP am 20.11.2026
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Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.