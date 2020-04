SAP velängert Vertrag von CFO Mucic um fünf Jahre bis März 2026

Der Softwarekonzern SAP setzt auf Kontinuität im Vorstand.

Der Aufsichtsrat hat den Vertrag von Finanzvorstand Luka Mucic um weitere fünf Jahre bis Ende März 2026 verlängert, wie der DAX -Konzern mitteilte. Der bisherige Vertrag wäre Ende März 2021 abgelaufen. Mucic (48) ist seit Juli 2014 Mitglied des Vorstands der SAP SE

"Luka Mucic ist ein erfahrener Finanzexperte, der im Konzern und bei Kunden hohes Ansehen und Vertrauen geniesst", wird Hasso Plattner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SAP SE, in einer Mitteilung zitiert. "Gerade aktuell stärken die Ergebnisse seiner Arbeit das Vertrauen der Kunden in SAP und in den Schutz ihrer Investitionen. Mit seiner Verlängerung senden wir ein klares Signal der Stabilität in unsicheren Zeiten."

