SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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01.10.2026 10:49:00
SAP: Umbau zum KI-Konzern - Betriebsrat verhandelt hohe Abfindungen
SAP-CEO Christian Klein treibt den Wandel des Softwarekonzerns zum KI-Unternehmen voran. Dem Betriebsrat ist es in der schwierigen Phase gelungen, attraktive Abfindungen oder neue Joboptionen im Konzern zu verhandeln – sollte es zu Einschnitten kommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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