Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’801 0.7%  SPI 19’588 0.7%  Dow 51’623 0.7%  DAX 25’412 0.6%  Euro 0.9363 0.4%  EStoxx50 6’270 0.4%  Gold 4’157 0.4%  Bitcoin 71’839 0.8%  Dollar 0.8319 0.1%  Öl 98.1 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Rheinmetall345850Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Zurich-Aktie im Plus: Moody's bestätigt Kreditratings nach Beazley-Zukauf - Ausblick stabil
ASOS-Aktie stürzt ab: Mutmasslicher Hackerangriff erschüttert Online-Händler
Eni-Aktie im Minus: Preisanstieg an Italiens Tankstellen trotz Preisdeckel
Nordex-Aktie in Rot: Neue Aufträge für Europa-Geschäft
UBS-Aktie in Grün: Grossbank überträgt ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust
Suche...
ETF Sparplan

KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2026 15:27:00

SAP übernimmt KI-Spezialisten TechWolf

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten