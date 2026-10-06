KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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06.10.2026 15:27:00
SAP übernimmt KI-Spezialisten TechWolf
In eigener Sache
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
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