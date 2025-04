SAP startet vierte Aktienrückkauf-Tranche über 1,4 Mrd Euro

DOW JONES--Der Software-Konzern SAP beginnt am heutigen Donnerstag mit der vierten Tranche seines Aktienrückkaufprogramms. Im Zeitraum bis spätestens zum 19. Dezember 2025 sollen bis zu 1,4 Milliarden Euro für den Rückkauf von SAP-Aktien über den Xetral-Handel der Frankfurter Börse ausgegeben werden, wie der DAX-Konzern mitteilte. Auf Basis des Schlusskurses der Aktie am 23. April in Höhe von 241,70 Euro wären dies bis zu 5.792.304 Aktien und rund 0,4715 Prozent des Grundkapitals. Das Rückkaufprogramm hat ein Gesamtvolumen von bis zu 5 Milliarden Euro.

April 24, 2025 01:26 ET (05:26 GMT)