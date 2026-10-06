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06.10.2026 14:22:40
SAP setzt auf Work Intelligence: Übernahme von TechWolf beflügelt die Aktie
Der Softwarekonzern SAP übernimmt das belgische Unternehmen TechWolf, Anbieter einer KI-gestützten Plattform für Work Intelligence (Arbeitsintelligenz).
"Der proprietäre Context Graph von TechWolf bietet eine hervorragende Basis für KI-Abfragen bei der Arbeitsplanung und dem Talentmanagement", sagte Manoj Swaminathan aus dem erweiterten SAP-Vorstand laut Mitteilung. Die Technologie mache die Nutzung von KI-Modellen effizienter und senke die Einsatzkosten von Workforce-KI-Agenten. Sie werde Joule in KI-gestützten HR-Szenarien intelligenter machen.
Die SAP-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,7 Prozent im Plus bei 188,18 Euro.
DOW JONES
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