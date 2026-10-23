SAP SE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SAP SE hat sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.96 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.72 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 10.27 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.08 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch