SAP SE-Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die SAP SE-Aktie

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP vor einem Analystentag mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Buy" belassen. Im Fokus stehe die nächste Phase der bislang erfolgreichen Cloud-Transformation, schrieb Analyst Nay Soe Naing in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:48 Uhr ging es um 0.2 Prozent auf 176.92 EUR abwärts. Also weist das Papier noch Spielraum von 10.22 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 212’760 SAP SE-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2024 um 28.4 Prozent nach oben. Am 22.07.2024 werden die Kennzahlen für Q2 2024 voraussichtlich präsentiert.

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2024 / 05:26 / GMT

