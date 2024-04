SAP SE-Analyse: SAP SE-Aktie von Baader Bank mit Add bewertet

Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Analyst Knut Woller sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem soliden Start des Softwareherstellers in das neue Jahr. Die grundlegenden Wachstums- und Margentreiber seien nach dem ersten Quartal intakt.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die SAP SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 10:33 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3.9 Prozent auf 172.50 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 1.45 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 592’621 Stück. Seit Jahresbeginn 2024 kletterte die Aktie um 23.7 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q2 2024 wird am 22.07.2024 erwartet.

