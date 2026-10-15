SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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15.10.2026 13:07:44
SAP SE-Analyse: Neutral-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie
Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der SAP SE-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" belassen. Die aktuelle Marktstimmung für den Softwarekonzern habe sich im Vergleich vor der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal zweifellos verbessert, denn die Aktie habe sich seit ihrem Jahrestief im Juli um mehr als 50 Prozent erholt, schrieb Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Anleger seien von der Frage, ob das Geschäftsmodell noch tragfähig sei, dazu übergegangen, neu zu bewerten, ob die Aussichten für den Rest des Jahres 2026 und für 2027 nun ausreichend risikominimiert seien, um ein Investment zu rechtfertigen.
Aktienanalyse online: Die SAP SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 12:51 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0.7 Prozent auf 198.38 EUR zu. Zuletzt wurden via XETRA 768’472 SAP SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 3.2 Prozent abwärts.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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