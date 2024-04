SAP SE-Analyse: Barclays Capital bewertet SAP SE-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 175 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine optimistischeren mittelfristigen Umsatzwachstums- und Gewinnprognosen, schrieb Analyst James Goodman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. SAP sei angesichts der weltweiten Neubewertung der Technologiebranche attraktiv bewertet.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der SAP SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie legte um 10:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 1.2 Prozent auf 179.20 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 11.61 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 168’946 SAP SE-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2024 um 28.5 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 22.04.2024 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2024 / 17:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2024 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.