SAP SE-Analyse: Baader Bank bewertet SAP SE-Aktie mit Add in neuer Analyse

Die Baader Bank hat das Kursziel für SAP nach Zahlen für das dritte Quartal von 205 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Die Auftragslage im Cloudgeschäft bleibe stark und die Umsatzdynamik hier auch hoch, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktieninformation im Fokus: Die SAP SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Baader Bank-Empfehlung

Um 14:48 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0.1 Prozent auf 218.95 EUR zu. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 5.05 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 350’661 SAP SE-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte das Papier um 59.0 Prozent nach oben. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 23.01.2025.

