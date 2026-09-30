Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’682 -1.1%  SPI 19’415 -1.0%  Dow 50’906 -0.9%  DAX 25’006 -0.8%  Euro 0.9435 -0.3%  EStoxx50 6’211 -0.9%  Gold 4’162 0.1%  Bitcoin 70’032 0.3%  Dollar 0.8358 0.0%  Öl 100.2 -3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Ölpreis vor dem nächsten Schub? BofA prophezeit neue Ölpreis-Rally
Analyse: Overweight-Bewertung für Givaudan-Aktie von JP Morgan Chase & Co.
Sika will Umsatz von Akkim innerhalb von fünf Jahren verdoppeln - Aktie im Minus
Montana-Tech-Tochter Varta sucht weiter nach Investoren für zukunftssichere Lösung
UBS-Aktie leichter: Investor Artisan Partners fordert Bank-Wegzug aus der Schweiz
Suche...
Plus500 Depot

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Experteneinschätzungen 30.09.2026 18:00:38

SAP SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

SAP SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der SAP SE-Aktie abgegeben.

SAP
172.78 CHF -0.04%
Kaufen Verkaufen

Im September 2026 haben 4 Experten die SAP SE-Aktie analysiert.

2 Experten raten die SAP SE-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von SAP SE mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 200,25 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 14,59 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der SAP SE-Aktie von 185,66 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.220,00 EUR18,5022.09.2026
JP Morgan Chase & Co.175,00 EUR-5,7422.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)205,00 EUR10,4218.09.2026
UBS AG201,00 EUR8,2608.09.2026

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 152901926
Long 8 -12.50 154719009
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten