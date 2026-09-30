SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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30.09.2026 18:00:38
SAP SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der SAP SE-Aktie abgegeben.
Im September 2026 haben 4 Experten die SAP SE-Aktie analysiert.
2 Experten raten die SAP SE-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von SAP SE mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 200,25 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 14,59 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der SAP SE-Aktie von 185,66 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|220,00 EUR
|18,50
|22.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|175,00 EUR
|-5,74
|22.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|205,00 EUR
|10,42
|18.09.2026
|UBS AG
|201,00 EUR
|8,26
|08.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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