SAP SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Im September 2026 haben 4 Experten die SAP SE-Aktie analysiert.

2 Experten raten die SAP SE-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von SAP SE mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 200,25 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 14,59 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der SAP SE-Aktie von 185,66 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 220,00 EUR 18,50 22.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 175,00 EUR -5,74 22.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 205,00 EUR 10,42 18.09.2026 UBS AG 201,00 EUR 8,26 08.09.2026

Redaktion finanzen.ch