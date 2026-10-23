SAP SE-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 230 auf 258 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla lobte am Donnerstag nach den Quartalszahlen die anhaltende Stärke beim Current Cloud Backlog (CCB), also den abgesicherten Umsätzen aus Cloudverträgen. SAP dürfte die Konkurrenz weiterhin abhängen.

Aktienauswertung: Die SAP SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:26 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1.5 Prozent auf 212.20 EUR ab. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 21.58 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 456’035 SAP SE-Aktien. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 3.6 Prozent zu Buche. Am 28.01.2027 werden die Kennzahlen für Q4 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 21:08 / BST

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