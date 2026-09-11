SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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11.09.2026 10:04:00
SAP: Frühere Topmanager gründen KI-Firma
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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
|
16:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag stabil (finanzen.ch)
|
15:58
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX notiert im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|DAX aktuell: DAX mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Freitagmittag nach (finanzen.ch)
|
12:26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX notiert am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
Analysen zu SAP SE
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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