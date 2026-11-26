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26.11.2026 17:48:00
SAP erwägt offenbar Abbau von rund 10.000 Stellen
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Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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