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27.11.2026 07:42:51
SAP erwägt Abbau von mindestens 10.000 Stellen - Agentur
DOW JONES--SAP erwägt einem Agenturbericht zufolge im Rahmen seiner KI-Transformation einen massiven Stellenabbau. Mindestens 10.000 Stellen oder 9 Prozent der Belegschaft könnten abgebaut werden, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Die Gesamtzahl sei aber noch nicht final und könne sich im Zuge von Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern noch ändern.
Im Rahmen der Veränderungen werde die Führung von SAP Produktentwicklung und -verkauf weiter umgestalten, so die Personen. CEO Christian Klein versucht, KI-Tools in die Anwendungen des Unternehmens einzubetten, nachdem frühere Versuche zur Einführung von KI-Produkten auf Probleme gestossen waren.
Alle Abteilungen seien aufgefordert worden, Bereiche für potenzielle Kürzungen zu identifizieren, wobei insbesondere die Bereiche Produkt und Entwicklung sowie Vertrieb im Fokus stünden, heisst es in dem Bericht.
SAP hatte 2024 einen Abbau eingeleitet, der rund 10.000 Stellen umfasste. Danach ist die Belegschaft wieder gewachsen, per Ende September 2026 beschäftigte SAP weltweit 113.076 Mitarbeiter. In Deutschland, wo der Konzern die meisten Mitarbeiter beschäftigt, handelte der Betriebsrat in diesem Jahr eine Beschäftigungsgarantie bis 2028 aus.
Der Konzern teilte in einer Stellungnahme gegenüber Dow Jones Newswires mit, dass SAP vor dem Hintergrund des sich durch KI schnell verändernden Umfelds "kontinuierlich überprüft, wie sich die Organisation und die Belegschaft entwickeln müssen, um erfolgreich zu bleiben". Als Teil der laufenden Transformation würden sich Funktionen im Laufe der Zeit naturgemäss ändern. Darüber hinaus seien in Bezug auf künftige Massnahmen keine Entscheidungen getroffen worden. "Wir kommentieren keine Spekulationen", so SAP weiter.
(Mitarbeit: Dominic Chopping)
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/mgo/uxd
(END) Dow Jones Newswires
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