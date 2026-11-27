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27.11.2026 11:08:00
SAP erwägt Abbau von mehr als 10.000 Stellen
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Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
|
27.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
27.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
27.11.26
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags fester (finanzen.ch)
|
27.11.26
|DAX aktuell: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu SAP SE
|27.11.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|27.11.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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